Cheque voor school in Sri Lanka

De organistatie van de Nunspeetse Pre Christmas Party heeft 2000 euro geschonken aan The Minrose, Child Development Centre in Sri Lanka.

Mala Sirimanna heeft een aantal jaar geleden een school opgericht. Zij is namelijk van mening dat het onderwijs in Sri Lanka niet het beste uit de kinderen haalt en dan met name in het begin van hun leven. Mala is onzelfzuchtig en gaat volledig voor de kinderen.

Het bestuur van The Pre Christmas party kent haar en haar organisatie en daardoor weten zij precies hoe het geld wordt besteed. The PreChristmasParty wil daarom een aantal kinderen een mooie opleiding geven, zodat deze kinderen daarmee een betere kans in het leven krijgen.