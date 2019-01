Marc van Hintum: 'beker is voor Vitesse uitermate belangrijk'

Vitesse zet dit seizoen vol in op het winnen van de KNVB beker. Vanavond wacht in Alkmaar een zware klus tegen AZ. 'Voor de hele club betekent de beker een impuls', weet technisch directeur Marc van Hintum.

Van Hintum weet dat de druk hoog is bij de selectie. De halve finales staan op het spel en dan wacht nog maar één horde op weg naar de tweede bekerfinale in twee jaar. De technische baas draait er echter niet omheen. De KNVB beker is dit seizoen van cruciale betekenis voor Vitesse. Druk weghalen is dan ook niet nodig, vindt Van Hintum.

'Sportief zou het een geweldig succes zijn natuurlijk, maar ook de begroting gaat weer fors omhoog. Spelers kunnen mooie transfers maken en ook wij worden weer interessanter. Onze spelers worden in Europa meer waard en worden misschien sneller verkocht. Daarnaast doen jonge spelers veel ervaring op. Kijk naar twee jaar geleden met jongens als Faye, Lelieveld en Oude Kotte', zegt Van Hintum.

Doelen

'In alles voor de club betekent de beker een impuls. En wat wij in 2017 hebben meegemaakt, smaakt natuurlijk ook naar meer. Voorlopig liggen we met Vitesse op koers als je kijkt naar de doelstellingen. We willen dit seizoen bij de eerste zes eindigen en zover mogelijk komen in de beker. Daar voldaan we nog aan op dit moment', aldus de scheidend technisch directeur.

Breed genoeg

Veel hangt dus af van vanavond. De selectie is uitgedund na het vertrek van twee spelers. Ook spelen blessures Vitesse parten. 'We hebben er dit seizoen wel veel hoor', reageert Van Hintum. 'Daar blijven we tegenaan lopen. Nu weer met Bero, hoewel dat gelukkig niet zo ernstig is. Normaal gesproken is onze selectie breed genoeg vind ik. En het wegvallen van Matavz was natuurlijk ook een enorme domper.'

Optie op koop

Matavz wordt in februari terug verwacht. Toch kijkt Vitesse nog rond naar een nieuwe aanvaller. Die moet voor 31 januari worden vastgelegd. 'We moeten huren', weet Van Hintum. 'Geld om een speler te kopen is er nu niet. Ook wij hebben te maken met een budgetten. Maar we denken wel aan een constructie om iemand dan te huren met een optie op koop. Een veelzijdige aanvaller of een spits voor aan de buitenkant met het oog op de toekomst. In de winterstop een speler halen, kan tricky zijn. Daarom kijken we er goed naar.'