IJsmeester verdrietig: ook na vijf jaar geen ijsbaan in Uddel

Uddel en een ijsbaan, het is vooralsnog geen gelukkig huwelijk. Al vijf jaar probeert Peter Vos aan der Harderwijkerweg een ijsbaan te creëren, maar elke keer gaat het mis. Dit jaar is de baan vernield, de ijsmeester is verdrietig.

'Ik ben lichtelijk boos en verdrietig ja', zo vertelt ijsmeester Peter Vos. 'We zijn al zo'n vijf jaar bezig om een baan aan te leggen op een stuk land, maar het gaat elk jaar mis. Vorig jaar gooide de straffe wind nog roet in het eten. Dit jaar hadden we bijna 3,5 centimeter en had ik het idee dat we woensdag eindelijk open zouden kunnen.'

Maar het ging vandaag mis. Zo'n acht jongens liepen over het ijs en hebben verschillende pijpen open gedraaid, waardoor duizenden liters water zijn weggelopen. 'Dat is funest voor de baan.' De jongens waren wel zo moedig om het Vos zelf te komen vertellen.

Maar de teleurstelling overheerst natuurlijk nog altijd. 'In de afgelopen jaren is er zo'n 20.000 euro besteed door de Oranjevereniging en de ondernemersvereniging om een baan te creëren. Er is zelfs een loonwerker aangesteld die het land vlak heeft gemaakt. Het leek dit jaar dan eindelijk te gaan lukken, we zouden dan met entreegeld weer geld ophalen...', zo vertelt Vos.