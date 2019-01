Van Maaren derde in eerste marathon op natuurijs: 'Leuk wedstrijdje, supermooie ijsvloer'

Elsemieke van Maaren uit Zuilichem is derde geworden in de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen.

De schaatsster werd op waarde geklopt door winnares Rixt Meijer. Tweede werd Marijke Groenewoud.

'Het was een leuk wedstrijdje eigenlijk. Het was even afwachten hoe de wedstrijd zou verlopen, want er waren heel veel regiorijdsters. De sprinters bleven in de slotfase te veel naar elkaar kijken en daardoor ontstond er een uitlooppoging in de laatste vijf rondes. Daardoor bleef Rixt ook weg en werd ik derde' vertelt Elsemieke van Maaren aan Omroep Gelderland.

Van Maaren wilde na het omhangen van een mooie bronzen medaille nog even de complimenten uitdelen aan de organisatie. 'Dit was een supermooie ijsvloer, er waren geen scheuren in het ijs en de bochten lagen er goed bij. Daarnaast was er ook geen wind en was er veel publiek. Ik denk dat ik vanavond nog wel even een drankje doe op deze medaille, een Schrobbelèr, dat hoort erbij hè?'

Donderdag vertrekt Van Maaren naar de Weissensee om daar te schaatsen. 'Maar morgen moet ik eerst nog een tentamen maken en misschien rijd ik morgenavond nog ergens een marathon, als die er is. Zo zijn we deze week druk bezig.'

