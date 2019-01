'Faillissement zwembad Culemborg niet uitgesloten'

Een faillissement van zwembad De Waterlinie in Culemborg is niet uitgesloten als de exploitatie onvoldoende wijzigt en de gemeente geen hogere subsidie wil geven. Dat zegt onderzoeksbureau Praesentis, dat in opdracht van de gemeente de toekomst van het bad heeft bekeken. Het advies is om een interim-manager orde op zaken te laten stellen.

Nog geen drie jaar na de opening luidde Stichting Zwembad Culemborg in september vorig jaar de noodklok: het zwembad kampt met een jaarlijks exploitatietekort van 150.000 euro. De stichting vroeg daarom voor 2019 om 150.000 euro extra subsidie, bovenop de al toegekende ruim 270.000 euro. De gemeente besloot eerst een onderzoek te laten doen naar de exploitatie en bedrijfsvoering.

Het onderzoeksbureau zegt dat (externe) hulp, tijd en kennis nodig is om de exploitatie volledig op orde te brengen. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om 28.000 euro beschikbaar te stellen voor tijdelijke versterking van het management, van 15 februari tot en met 15 april dit jaar. B&W schrijven aan de raad: 'Niets doen is niet wenselijk. Ambitie is om een zwemvoorziening in Culemborg te hebben en te houden.'

Te weinig vrijwilligers

De penibele financiële situatie is niet het enige probleem voor het zwembad, dat vooral door vrijwilligers gerund zou worden. Maar er zijn slechts 40 vrijwilligers in plaats van de minstens benodigde 100 vrijwilligers. De clubs die het bad gebruiken, leveren niet of nauwelijks vrijwilligers. Hoofdgebruiker zwemvereniging De Meer krijgt vrijwilligersdiensten zoals horecadiensten tijdens hun eigen activiteiten nauwelijks rond.

Eind januari praat de gemeenteraad over het rapport en het voorstel van het college om geld beschikbaar te stellen voor een interim-manager. Er volgt nog nader onderzoek naar hoe de bedrijfsvoering kan worden bijgestuurd en mogelijke commercialisering. In juni neemt de raad naar verwachting een beslissing over de toekomst van het zwembad.