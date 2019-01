Bijna iedereen op de Weissensee, maar Elsemieke gaat voor de NK

Vanavond is de eerste marathon op natuurijs in Nederland. Maar wie schaatsen er eigenlijk in Haaksbergen? Want bijna het hele schaatspeloton zit op de Weissensee in Oostenrijk voor de alternatieve Elfstedentocht. Elsemieke van Maaren uit Zuilichem is een van de uitzonderingen.

'Het is een geluk bij een ongeluk voor mij. Maar ik studeer nog en heb donderdag tentamens. Daardoor moest ik nog een paar dagen thuis blijven en kon ik niet met mijn team mee naar de Weissensee. Maar daardoor kan ik nu wel in Nederland rijden, dat is echt heel leuk. Heel veel mensen die nu in Oostenrijk zijn, zullen wel jaloers zijn', vertelt de Zuilichemse schaatsster.

Maar dat blijkt mee te vallen, vertelt Rick Smit uit 't Harde. 'Het hele schaatspeloton, op Team Anema na, zit hier in Oostenrijk. Wij houden normaal gesproken wel van een clash met hen, dus wat dat betreft is het balen. Aan de andere kant is dit een hele belangrijke periode voor ons en dachten we professioneel bezig te zijn door al naar Oostenrijk af te reizen. We kunnen daar wel op open water schaatsen.'

'Het begon gister al te kriebelen'

In Nederland is de marathon op een ondergespoten baan, niet op open water. Toen zondagavond laat bekend werd dat Haaksbergen kans maakte op de marathon nam de spanning toch toe bij een aantal schaatsers.

Van Maren: 'Het begon echt te kriebelen bij het team. We waren de Facebookpagina van Haaksbergen aan het volgen, toen bleek dat maandag de eerste in Haaksbergen zou zijn. Toen begon iedereen wel te twijfelen of ze naar Oostenrijk moesten gaan. Uiteindelijk zijn naast mij nog twee mannen thuis gebleven. Ik moet er vanavond twee uur voor in de auto zitten, maar daar doe ik het voor. Donderdag na mijn tentamens rijd ik naar Oostenrijk.'

Smit gaat niet terug om in Nederland te schaatsen. 'We zitten hier tot volgende week donderdag. Het is afwachten of we daarna nog kunnen rijden in Nederland. Maar vaak gaat het om de eerste twee marathons en kalft het daarna wel weer af qua interesse. Als er nog een marathon komt in Nederland, rijd ik hem wel hoor.'

