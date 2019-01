De Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem zoekt nieuwe bestuursleden en vrijwilligers die willen helpen tijdens de Carnavalsoptocht in Arnhem. Want Carnaval vieren doe je samen! Enige bestuurservaring is een pre, maar geen absolute voorwaarde, wel graag iemand die actief is in de carnavalswereld. We vergaderen gemiddeld 1 keer per maand en verder zul je een beetje afhankelijk van de functie zo'n 3 tot 5 uur in de week kwijt zijn aan dit vrijwilligerswerk. Naast dat wij onder andere op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter of secretaris zoeken wij voor het begeleiden van de optocht ook begeleiders die beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel. Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken laat het ons weten!

Heeft u wat met carnaval? En lijkt het u leuk om mee te helpen tijdens de carnavalstocht op 3 maart in Arnhem?