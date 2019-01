Trainer Slutskiy over bekerduel tegen AZ: één of twee momenten zijn beslissend'

Het belooft een spannend bekeravondje te worden in Alkmaar tussen AZ en Vitesse. Trainer Slutskiy weet niet goed wat hij moet verwachten. 'Het is voor mij echt onvoorspelbaar.'

AZ heeft het thuisvoordeel en denkt deze dagen misschien nog wel eens terug aan de voor Vitesse historische bekerfinale van 2017. Dankzij twee goals van Ricky van Wolfswinkel pakte de Arnhemse club zijn eerste prijs. Nu doet Vitesse met Leonid Slutskiy aan het roer een nieuwe gooi naar die finale, hoewel eerst maar eens de kwartfinales moet worden overwonnen.

En dat zal pittig genoeg worden, weet ook de Russische coach. 'Het wordt zwaar, moeilijk voor ons maar ik denk ook dat we gelijkwaardig zullen zijn. Alles is eigenlijk mogelijk. Het is onvoorspelbaar hoe het zal gaan lopen.'

Teamgeest

In de competitie presteert Vitesse meestal goed. De club staat keurig vierde, maar het spel beklijft nog te weinig bij spelers en achterban. Morgenavond staat de wedstrijd tegen AZ veel meer op zich. Beker en competitie is niet met elkaar te vergelijken. Slutskiy: 'Dat vind ik ook. Tactiek en systemen zijn vaak wat minder belangrijk in bekerwedstrijden. Natuurlijk speelt het een rol, maar het gaat vooral om teamgeest en karakter. Het is een andere competitie met zijn eigen wetten.'

Gevolgen KNVB beker

Hij kent de belangen. Vitesse wil opnieuw de finale halen. Daar is het Arnhemse bolwerk veel aan gelegen. In het seizoen 2017-2018 mocht Vitesse immers ruiken aan de gevolgen van het winnen van die finale. De KNVB beker leidde tot zes wedstrijden in de Europa League en ettelijke miljoenen euro's voor de clubkas. Het imago van Vitesse groeide, ook voor potentiële spelers.

Momenten

Slutskiy waakt echter voor teveel euforie nu Vitesse nog maar drie stappen van een prijs is verwijderd. 'Bij mij is altijd de volgende wedstrijd het belangrijkste. En verder nog niet. Ik denk dat dit een wedstrijd wordt die op momenten wordt beslist. Eén of twee momenten misschien slechts die bepalend zijn voor wie doorgaat naar de halve finales.'