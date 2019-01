Nog één keer Clemens Cornielje

Cornielje - geboren in Lobith - begint 2005 aan zijn klus als commissaris, na een periode van elf jaar als Tweede Kamerlid. Bij zijn aanstelling krijgt de VVD'er een belangrijke opdracht mee: na een onrustige periode moet de provincie Gelderland weer in een politiek rustiger vaarwater komen. Integriteit staat hoog in het vaandel.

Op die taak keek hij in 2015 al eens terug. 'Ik ben tevreden over het integere gedrag van Statenleden en gedeputeerden. Dat hebben we goed gedaan, daar mogen we trots op wezen.'

Cornielje staat bekend als een degelijk man, een verbinder die mensen niet snel voor de schenen schopt. Maar hij toont ook een andere kant. Dat doet hij in Maasdriel, de gemeente die bijnaam Palermo aan de Maas verwerft. De bestuurscultuur is verrot, een politiek van vetes, cliëntelisme en belangenverstrengeling. De provincie en Cornielje grijpen in en dreigen met een regeringscommissaris. Cornielje noemt het een 'brevet van onvermogen' dat het de partijen niet lukt om de chaos op orde te krijgen.

'Nog nooit zo ziek geweest'

Het is dan 2011, een jaar daarvoor wordt bij Cornielje longkanker vastgesteld. Hij herstelt, maar wordt in 2015 opnieuw getroffen door kanker. Dat gebeurt ook in 2017, dan door een hersentumor. Een experimenteel medicijn slaat aan bij Cornielje die weer herstelt. In de zomer van 2018 moet Cornielje met spoed naar het ziekenhuis, dit keer is het een hersenvliesontsteking. 'Ik ben nog nooit zo ziek geweest', vertelt Cornielje over die periode in de podcast van Omroep Gelderland.

Het vertrek valt Cornielje zo af en toe zwaar: zoals bij de nieuwjaarstoespraak. 'Aan de ene kant heb ik er zelf voor gekozen om te stoppen, maar nu dat moment naderbij komt denk ik wel eens... Wat heb ik gedaan, maar ik denk toch dat het verstandig is. Ik ben bevoorrecht dat ik dit heb mogen doen. Als je dat moet loslaten, is dat emotioneel.'

Wat Cornielje na zijn vertrek gaat doen is niet bekend. Zijn ambitie om Eerste Kamerlid te worden heeft hij afgelopen zomer op moeten geven, omdat hij toen zo ziek was. 'Maar er zijn nog genoeg andere dingen te doen in het leven. Ik wil me blijven ontwikkelen.'

Cornielje wordt opgevolgd door John Berends, nu nog burgemeester in Apeldoorn.