Dinsdag minder treinen vanwege verwachte sneeuwval

Treinen gaan rijden volgens een aangepaste dienstregeling. Dit zal op de meeste trajecten betekenen dat er een trein per halfuur in plaats van een trein per kwartier gaat rijden. Volgens een woordvoerder blijft 80 procent van de treinen rijden.

De NS raadt reizigers aan voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Geen aangepaste dienstregeling Arriva

Arriva ziet geen reden om voor een aangepaste dienstregeling te kiezen. Een woordvoerster adviseert het Twitteraccount van Arriva dinsdag in de gaten te houden.

1 à 2 centimeter sneeuw

Weervrouw Dorien Bouwman van MeteoGroup verwacht dat er in Gelderland 's middags 1 à 2 centimeter sneeuw valt. 'Dat kan best een tijdje blijven liggen, omdat we in vrij droge omstandigheden zitten.' De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar door de wind lijkt het kouder.

Op de weg mogelijk iets drukker

Rijkswaterstaat zegt dat weggebruikers rekening moeten houden met gladheid door winterse neerslag. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

De ochtendspits is waarschijnlijk normaal of iets drukker, is de verwachting. Een front met lichte sneeuw trekt in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten het land over.