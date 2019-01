Roy Beerens legt Vitesse en AZ langs de meetlat

Roy Beerens won in 2013 met AZ de KNVB beker. Met Vitesse lukte hem dat nog niet. Dinsdag hoopt hij zijn oude club uit te schakelen in de kwartfinales. 'Ik geef ons een goede kans.'

Beerens weet wat het is om voor prijzen te spelen. Op 9 mei 2013 klopte de vleugelspits in het shirt van AZ PSV met 2-1. Nu hoopt hij op succes met Vitesse waar de Brabander inmiddels ruim een jaar onder contract staat.

Beide clubs zijn goed vergelijkbaar, weet Beerens als geen ander in de selectie van Vitesse. 'Het zijn stabiele subtoppers waar veel mogelijk is. Zowel Vitesse als AZ hebben de intentie om de top aan te vallen, maar dat is moeilijk. Ze hebben wel de middelen om dat aan te kunnen, maar het blijkt nu niet haalbaar', analyseert hij.

Jojo

Morgenavond in Alkmaar vechten beide clubs voor een plek in de halve finales. Beerens vindt AZ voetballend de iets betere ploeg, hoewel Vitesse in de eredivisie een puntje meer heeft. 'Zij hebben gewoon een heel goed voetballend team, maar hebben af en toe ook hun mindere wedstrijden. Wij zijn iets meer een jojo. Soms heel goed, soms weer veel minder. Maar over het algemeen zijn we gelijkwaardig', zegt de 31-jarige Beerens.

Goede koppen

In 2017 stonden beide clubs tegenover elkaar in de finale. Vitesse won dankzij twee goals van Ricky van Wolfswinkel. 'We weten allebei dus hoe het is. Het is super om zo'n finale te spelen. Met het publiek erbij. We zijn nu al best ver en willen de lijn tot het eind doortrekken. De koppen staan goed en we gaan er vol voor. Het juiste gevoel is er zeker. Ik denk dat we een goede kans maken.'

Klote periode

Beerens is in Alkmaar opnieuw schaduwspits, hoewel trainer Slutskiy ook wel eens zou kunnen switchen en Odegaard in een centrale rol op het middenveld posteert. 'Ik speel waar de trainer mij nodig heeft', reageert Beerens. 'Op het middenveld moet ik het iets anders invullen, wat degelijker zou je kunnen zeggen. Ik heb een klote periode achter de rug met blessures en moet van ver komen. Maar ik begin weer steeds fitter te raken.'