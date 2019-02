Gelredag 23 februari: Noord-Veluws Museum, Nunspeet

In navolging van het beroemde Barbizon ontstaan in de loop van 19e eeuw overal in Europa kunstenaarskolonies. Kunstenaars uit Den Haag of Amsterdam trekken er op uit. Door de uitvinding van de verftube kunnen zij hun landschappen ‘en plein air’ schilderen in plaats van in een atelier.

Ook in en om Nunspeet en Elspeet vormt zich eind 19e eeuw een kunstenaarsgroep. Deze schilders van de Veluwe laten zich inspireren door de nieuwe kunststroming, het impressionisme. Het werk is losser van toets en toont steeds meer een impressie van het landschap met aandacht voor het licht en de kleur van het moment. De schilderijen van de Veluwse schilders vinden gretig aftrek in de steden en zelfs in Engeland en de Verenigde Staten. Meer dan 100 beeldende kunstenaars hebben tussen 1880 en 1950 in deze regio gewoond en gewerkt. Bekende kunstschilders die op de Noord-Veluwe gewerkt hebben zijn Arthur Briët, Willy Martens, Edzard Koning, Jan van Vuuren, Ben Viegers, Jos Lussenburg, Jaap Hiddink en Chris ten Bruggen Kate.

Tijdens deze Gelredagen worden bezoekers ontvangen met een prachtig verhaal over de schilderkunst op de noordelijke Veluwe. Vervolgens nemen deskundige gidsen u mee langs de topstukken in het museum. In deze periode kunt u ook nog genieten van de tentoonstelling Marjolein Bastin - Tekenen is ademen. Ze is bekend van Vera de Muis, maar is ook een echte Gelderse kunstenares die haar inspiratie uit de Veluwse natuur.

Op deze Gelredag is het museum tussen 10.00 uur en 12.00 uur gratis toegankelijk.