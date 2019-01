Herdenking V1-slachtoffers Waterkwartier Nijmegen

Op 18 februari a.s. is het 74 jaar geleden dat op de hoek Biezenstraat - Waterstraat in het Nijmeegse Waterkwartier een Duitse V1 bom insloeg en een ravage veroorzaakte. Bij deze gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog kwamen vier burgers om het leven, die we sinds de onthulling van de plaquette in 2010 jaarlijks herdenken. Dit jaar is er een zogenoemde 'Stille Herdenking' op maandagochtend 18 februari. Deze begint om 10.00 uur aan de zijde van de Biezenstraat in Nijmegen.

We nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn om met ons stil te staan bij de slachtoffers en bij deze gebeurtenis. Leerlingen van groep 8 van Brede School Aquamarijn zullen een bijdrage leveren aan het korte programma. Ook zal één van de nabestaanden worden gevraagd zijn/haar persoonlijke verhaal te vertellen over deze gebeurtenis en zijn er andere bijdragen, waarna we een minuut stilte houden en er vervolgens gelegenheid is om kransen of bloemen bij de plaquette te leggen.

De plaquette op de hoek Biezenstraat-Waterstraat

Meer info over de V1-inslag is hier te vinden.