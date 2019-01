Bewoners Vink-grond gaan zelf onderzoek doen

Een deel van de bewoners verenigde zich in een klankbordgroep, maar zegde vorige week het vertrouwen in de gemeente Barneveld op. De bewoners vinden dat de gemeente de geleverde bijdragen in de onderzoeksstrategie op alle fronten afwijst.

De ingestelde onderzoeken door de gemeente zijn volgens de bewoners onvolledig. Het gaat onder meer over de herkomst van de grond, testen op eigen kavels en de houdbaarheid van de monsters.

'Geen jarenlange slepende kwestie'

De klankbordgroep is nu in gesprek met een onderzoeksbureau, dat de aanvullende punten van de klankbordgroep moet gaan onderzoeken. 'Samen met het onderzoek van de gemeente komen we dan tot een juiste beoordeling van de grond. Hiermee voorkomen wij een jarenlange, slepende kwestie, met alle gezondheids- en financiële gevolgen ten gevolge', staat in een brief van de groep.

Ook wordt er een stichting opgericht om de belangen van de bewoners te behartigen. 'Wij willen benadrukken dat het inschakelen van juridische hulp niet betekent dat wij niet willen werken aan een oplossing met de gemeente, de firma Vink en de provincie. Dit willen wij heel graag, maar dat gaat na de ervaringen in de afgelopen periode met de gemeente niet lukken zonder juridische bijstand.'

