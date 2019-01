Badmintonner Mark Caljouw (23) is ster in India: 'Het was een groot avontuur'

Dit weekend kwam hij terug in Nederland. 'Het was een groot avontuur', zegt Mark nu hij weer terug in zijn woonplaats Arnhem is. Afgelopen oktober werd hij voor het toernooi gekocht door één van de deelnemende clubs. 10.000 euro legden ze neer voor de Nederlander.

'Voor een jongen van mijn leeftijd echt heel veel geld', realiseert hij zich. 'Maar als ik nog een keer mee doe, zal dat bedrag wel hoger liggen. Ik heb wel naam gemaakt.' Zo zijn er topspelers die voor meer dan 90.000 euro over de toonbank gingen.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Door miljoenen mensen bekeken

Het principe kennen we uit het hockey. Topspelers uit Nederland reizen dan voor een aantal weken af naar India waar ze voor veel geld kunnen spelen. Die wedstrijden worden doorgaans door miljoenen mensen bekeken en de stadions puilen uit van de toeschouwers.

Ook badminton blijkt razend populair. 'Vooraf wist ik niet zo heel goed wat ik ervan moest verwachten, zag er eigenlijk ook wel een beetje tegen op, maar dat duurde niet lang. Iedereen was direct super enthousiast. Je voelt je echt een ster. Het was supergaaf.'

Beelden van de Premier Badminton Leage in India (de tekst loopt door onder de video):

Gestrand in halve finale

Mark is de eerste Nederlander ooit die meedeed aan het prestigieuze toernooi. De competitie bestaat uit negen teams waarvoor spelers uit de hele wereld worden gekocht via een veiling. Meedoen was al prachtig, maar Mark deed het uiteindelijk erg goed.

De nummer 35 van de wereld won vier single-partijen en strandde uiteindelijk in de halve finale. Hij moest handtekeningen uitdelen, er werden tientallen selfies met hem gemaakt en honderden fans zongen op de tribune 'Who's the man? He's the man!'. 'Ik heb daar echt de tijd van mijn leven gehad', zegt hij daar nu over. 'Het is bizar om je naam te horen galmen in zo'n groot stadion vol met badmintonfans. Het was een groot avontuur.'

Olympische Spelen

Volgend jaar hoopt hij weer van de partij te zijn, maar het hoofddoel voor de komende tijd is de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Daarvoor moet hij bij de top-20 van de wereld horen.

'Ik moet daarvoor heel veel punten halen. Maar ik heb tegen zoveel toppers gespeeld in India, dat geeft veel vertrouwen om over twee jaar in Tokio te kunnen staan', aldus de Arnhemmer.