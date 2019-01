Vrouw van 88 slachtoffer van babbeltruc in Groesbeek

Het begint allemaal in supermarkt Jan Linders aan de Spoorlaan. Na het boodschappen doen wordt de vrouw thuis door twee jonge mensen aangesproken; diezelfde dag wordt voor honderden euro's van haar rekening gehaald.

Het slachtoffer herinnert zich dat bij het afrekenen in de winkel een jonge vrouw achter haar staat. Na het betalen van de boodschappen loopt het latere slachtoffer nietsvermoedend naar haar woning, een wandeling van nog geen halfuur.

Aangebeld

De oude vrouw is amper binnen of er wordt aangebeld. Ze ziet twee mensen bij de voordeur en herinnert zich een van hen: het 'meisje' in de Jan Linders. De mannelijke helft maakt duidelijk dat zijn metgezel nodig naar het toilet moet. De vrouw wijst het toilet aan en blijft bij de voordeur staan. Ook vertelt ze waar de twee een dierenwinkel kunnen vinden, de man vraagt daarnaar.

Wanneer het duo enkele minuten weg is, wordt de hoogbejaarde Groesbeekse gebeld door haar bank. Die heeft een afwijkende transactie gezien in Groesbeek bij de Rabobank en informeert of de vrouw haar pas nog heeft.

Dat blijkt niet het geval.

Het slachtoffer zegt niet zeker te weten hoe ze haar pas is kwijtgeraakt, mogelijk is ze na het betalen van de boodschappen haar pinpas vergeten en is die daar weggenomen.

Signalementen

De politie beschikt over de volgende signalementen:

De jonge vrouw:

is 1 meter 50 tot 1 meter 60 lang;

had blond haar;

was in de twintig;

had een slank postuur;

droeg een beige jas en had een zwarte band in haar haar.

De jonge man:

is 1 meter 75 lang;

had een slank postuur;

was net als de vrouw in de twintig;

droeg een donker jack.

Bekijk de beelden:

Herken je de vrouw die hier staat te pinnen, neem dan contact op met de politie (0800-6070) of met Meld Misdaad Anoniem als je anoniem wenst te blijven. Vermeld het zaaknummer 2018124230. Het digitale tipformulier van de politie vind je hier.