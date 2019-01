Bewoner naar ziekenhuis na brandende fietsaccu in garage

Een man is maandagmiddag gewond geraakt na een brandje in zijn garage in Didam. Een fietsaccu vatte vlam en zorgde voor veel rook.

Het slachtoffer is de bewoner van het woonhuis aan de Sint Stephanusstraat. De brandweer werd rond 12.00 uur gealarmeerd voor een binnenbrand. Ter plaatse bleek er een fietsaccu in brand te staan. De bewoner had rook ingeademd en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Accubranden actueel thema

Fietsaccu's zijn een actueel thema na twee branden bij fietsenfabrikant Stella in Nunspeet. De burgemeester van Nunspeet wil dat er meer aandacht komt voor de gevaren van fietsaccu's. Vooral gebruikte accu's of batterijen waaraan gesleuteld is, vormen een risico.

Zie ook: