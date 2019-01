Kerken schrikken van 'anti-christelijke' teksten: 'Je blijft van andermans spullen af'

De predikant van de protestantse kerk en de pastoor van de katholieke kerk aan de Dorpstraat in Westervoort uitten beiden hun verontwaardiging over de bekladding van hun kerkgebouwen. De politie is nog op zoek naar getuigen.

'Het is treurig dat mensen dit soort dingen doen. Je blijft gewoon van andermans spullen af', zegt Arjen Hiemstra, predikant van de protestantse kerk. Hij ontdekte zelf de vernielingen aan zijn kerk. Op de deur stond 'ora pro nobis, Lucifer', dat betekent 'bid voor ons, Lucifer'.

'Dit soort uitingen zijn zorgelijk. Deze mensen weten waar ze het over hebben met deze anti-christelijke tekst', vertelt de predikant. Volgens hem is deze 'afwijzing van het christendom' een verwijzing naar een duivelsbeweging. 'Ik weet in wat voor een wereld we leven en dat onverdraagzaamheid bestaat, maar deze mensen zijn werkelijk het spoor bijster', aldus Hiemstra.

De protestantse kerk deed aangifte. De tekst is vooralsnog niet verwijderd, maar dit wordt wel gedaan zodra alles met de verzekering is geregeld. 'Ik hoop dat de gemeenschap niet overstuur raakt, er verandert namelijk niets. Ik wil niet dat ons handelen wordt bepaald door wat anderen ons aandoen', besluit de predikant.

Flink aangedaan

Pastoor Phanh Ta van de katholieke kerk, gelegen in dezelfde straat, is ook flink aangedaan door de vernielingen aan zijn kerkgebouw. 'We zijn allemaal enorm geschrokken door de teksten, met name de koster die de bekladding aantrof', vertelt Ta. Op de deur van zijn kerk stond onder meer 'fuck God!'.

Door middel van aceton zijn de leden van de katholieke kerk er wel al in geslaagd om de teksten te verwijderen. 'Het is nog een beetje te lezen, maar we hebben de schade zoveel mogelijk beperkt. Later hebben we nog contact met de verzekering om alles af te sluiten', aldus de pastoor.

Beiden predikanten zijn gisteren gebeld door burgemeester Arend van Hout van Westervoort. Hij betuigde zijn medeleven.