Lisa Bongers in actie bij Jumping Amsterdam

De amazone uit Alverna komt voor het eerst uit in de categorie onder 25 jaar. De laatste tijd rijdt ze ook al wedstrijden bij de senioren en met goede resultaten. Op de Queens Cup in Mechelen was ze met een achtste plaats de beste Nederlandse deelnemer en onlangs werd ze in een sterk bezette wedstrijd in België vijfde, net achter Jeroen Dubbeldam.

Het is niet de eerste keer dat Bongers in Amsterdam mee rijdt. Ze kwam drie jaar geleden al eens in actie in de Nationaal Klasse Z.