Matus Bero mist ook bekerclash tegen AZ

Dat bevestigt Vitesse maandagochtend. Bero miste ook al het duel van vrijdag met Excelsior waar Vitesse een benauwde maar belangrijke overwinning boekte (3-2) en steeg naar de vierde plaats in de eredivisie.

Hoog eindigen in de competitie is van groot (financieel) belang voor Vitesse, maar er is de club uit Arnhem misschien nog wel meer aan gelegen om net als twee jaar geleden de finale van de beker te bereiken. En die uiteraard ook weer te winnen wat Vitesse minimaal zes wedstrijden Europa League zou opleveren. Met AZ (dinsdagavond in Alkmaar, 20.45 uur) treft de ploeg van Leonid Slutskiy echter een geduchte tegenstander die (nog) uit zal zijn op revanche na de verloren finale van 2017 in de Rotterdamse Kuip.

Linssen twijfelgeval

AZ staat in de eredivisie vijfde en heeft één punt minder dan Vitesse. Zaterdag won de ploeg van scheidend coach John van den Brom met 3-0 van FC Utrecht. Of Bryan Linssen dinsdag in een ongetwijfeld steenkoud Alkmaar aan de aftrap verschijnt, was maandagochtend nog onduidelijk. De vleugelaanvaller viel tegen Excelsior in de rug uit met een hamstringblessure. Achter zijn naam staat nog een vraagteken.

Smalle selectie

Hoewel Vitesse vrijdag allesbehalve groots speelde, zal Slutskiy waarschijnlijk niets wijzigen als Linssen kan spelen. De selectie is smal bij de Arnhemse subtopper na het vertrek van Thomas Bruns en Khalid Karami. Daarnaast mist Vitesse ook nog altijd Tim Matavz, Hilary Gong, Arnold Kruiswijk en Charly Musonda door blessures.

Vermoedelijke opstelling: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter; Serero, Beerens, Foor; Odegaard, Darfalou, Linssen