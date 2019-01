VIDEO: Dressuuramazone uit Rijswijk rijdt hardstyle-kür en wint

Geen klassieke muziek of rustige klanken, maar stevig bonkende hardstyle. Dat is waarmee amazone Marlou de Ruyter uit Rijswijk (gemeente Buren) een dressuurwedstrijd op haar naam schreef.

Dat is bijzonder, want dressuur is niet bepaald een onderdeel dat in de paardensport associaties oproept met hardstyle-muziek. 'Natuurlijk had ik wel wat twijfels of de muziekkeuze gewaardeerd zou worden. Maar ik ben absoluut niet teleurgesteld', schrijft Marlou op haar sociale media.

'Alles viel op zijn plaats'

Ook haar paard Gregwaard leek de beats te waarderen. 'Alles viel precies op zijn plaats qua timing, Gregwaard deed zo zijn best', stelt de winnares. 'Er is genoeg ruimte voor verbetering, maar een betere eerste keer had ik niet kunnen wensen.'

Bekijk hier de hardstyle-kür tijdens een training:

De Rijswijkse won de ZZ-licht kür in Neerijnen met 71,5 procent. De jury was duidelijk onder de indruk van de opvallende muziekkeuze.