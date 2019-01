Ridders van Gelre willen Statenleden een lesje leren

De Ridders van Gelre maken deze winter geen geschiedenisserie, maar richten zich op de Gelderse politiek. Ze belichten actuele kwesties vanuit historisch en Gelders perspectief.

Volgens programmamaker en schrijver Bas Steman laten de Ridders de geschiedenis niet helemaal los. 'We proberen de Gelderse politiek te belichten met een knipoog en schuwen satire niet. Maar er zit ook een serieuze ondertoon in de nieuwe televisieserie van de Ridders. Gelderland heeft een prachtige geschiedenis en de leden van het hoogste politieke orgaan van de provincie zouden moeten weten in welke lange traditie ze staan.'

Programmamaker en historicus René Arendsen vult aan: 'Gelderland was eeuwenlang een zelfstandig hertogdom met een eigen vorstenhuis en speelde vaak een hoofdrol op het Europese toneel. Daar is zelfs bij de Gelderse politici weinig over bekend. We mogen best trotser zijn op Gelderland en onze rijke geschiedenis. Ik denk oprecht dat leden van het Gelders Parlement hun functie beter kunnen vervullen als zij meer kennis hebben over het prachtige historische verhaal van Gelderland.'

Aftellen naar de verkiezingen

De nieuwe serie Ridders in Alle Staten begint vanavond bij Omroep Gelderland. Na acht afleveringen vinden de verkiezingen plaats op 20 maart. Daarna willen de Ridders zo snel mogelijk in de Statenzaal een uurtje college komen geven over de roemrijke Gelderse geschiedenis.

Volgens de Ridders wordt het geen saaie les met jaartallen, maar een bloedstollend spannend verhaal over een Gelders vorstendom dat opkomt, een bloeitijd beleeft en ten onder gaat. Ridders van Gelre in Alle Staten is vanavond voor het eerst te zien om 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald.