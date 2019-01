Gevonden schedel in bos Putten mogelijk 500 jaar oud

Een wandelaar vond de schedel op 8 september in de bossen bij Putten. Al snel was bekend dat het om een schedel van een mens ging. Het overblijfsel is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht. Daar luidt de conclusie nu dat de schedel een aantal eeuwen oud is.

De schedel wordt niet onderzocht op DNA-sporen. Dat zou alleen zijn gebeurd als de schedel minder dan honderd jaar oud was.

Schedelnaden gemeten

Het NFI onderzocht de schedel door middel van koolstofdatering. Daarmee wordt de ouderdom van organisch materiaal, zoals botten, bepaald. Daarnaast is vastgesteld dat het om een volwassen persoon gaat door de schedelnaden te meten. Schedels groeien namelijk dicht naarmate iemand ouder wordt.

Uit welk tijdperk de schedel afkomstig is, is nogal breed ingeschat. Maarten Wispelwey, regioarcheoloog voor de Samenwerking Noord Veluwe, denkt dat de schedel eerder uit de recente kant van de marge dateert. 'Organische stoffen vergaan nogal snel in de zandgronden van de Veluwe, aangezien er meer zuurstof in de bodem zit. Als botten in aanraking komen met zuurstof, dan is het heel onwaarschijnlijk dat ze de 500 jaar intact blijven', aldus Wispelwey.

Volwassen man

'We weten dat het gaat om een volwassen man. Mannelijke schedels verschillen namelijk van vrouwelijke. Daarnaast zou ik met uitgebreider onderzoek ook nog iets kunnen zeggen over de etniciteit en over mogelijke chronische ziektes die de persoon had', aldus Reza Gerretsen, forensisch antropoloog.

Door middel van een isotopenonderzoek in samenwerking met andere deskundigen, kan volgens Gerretsen zelfs een voedingspatroon worden vastgesteld. En dat maakt het zelfs mogelijk om te achterhalen waar de man aan wie de schedel toebehoorde, precies vandaan kwam.

De antropoloog vertelt tot slot dat het geen uitermate bijzondere vondst is en dat er wel vaker botten worden gevonden die zo oud zijn. 'We hebben wel eens botten gevonden van zo'n 1000 jaar oud', besluit Gerretsen.

