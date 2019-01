Bronnen WO2 in archief Nijmegen

Datum: zaterdag 23 februari 2019

Tijdstip 11:00 - 16:00 uur

Locatie: Regionaal Archief Nijmegen, Mariënburg 27, Nijmegen

Informatie:

Open Dag Tweede Wereldoorlog in het Regionaal Archief Nijmegen. Ontdek de mooiste Nijmeegse bronnen over de Tweede Wereldoorlog. We nemen je mee in het verhaal over bezetting, Jodenvervolging, het verzet, het bombardement en de bevrijding. Neem een kijkje in de studiezaal en ontdek wat je allemaal in het Archief kan doen. Een aantal andere Nijmeegse cultuurhistorische organisaties zullen ook aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden. Voor kinderen organiseren we een DigiLab waarin je spelenderwijs kennis kan maken met de Nijmeegse geschiedenis en het archief.

Gratis toegang