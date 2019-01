Voel jij je Gelderlander, Nederlander of Europeaan?

Hoe sterk voel jij je verbonden met je woonplaats, regio of provincie? Of voel je je vooral verbonden met Nederland, Europa of het geboorteland van je ouders? Spreek je thuis een dialect of een andere taal dan Nederlands? Waarop ben je trots of waarvoor schaam jij je? Omroep Gelderlander wil het graag weten en doet onderzoek samen met de NOS en bureau I&O Research.

Over twee maanden zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland. Reden om eens in te zoomen op ons thuisgevoel. Zie je jezelf als Gelderlander of eerder als Nijmegenaar, Harderwijker of bijvoorbeeld Zutphenaar? En wat precies maakt Gelderland tot het gebied waar jij iets mee hebt?

Doe mee!

In maart publiceren we de uitkomsten. Dan zal ook blijken of wij in Gelderland meer provinciegevoel hebben dan anderen, of juist niet. Doe mee en beantwoord een korte vragenlijst door hier te klikken!