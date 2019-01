Graafschapper Javier Vet: vanaf nu moet het zo

De middenvelder genoot van de wijze waarop de ploeg streed. "Vanaf nu moet het zo. Anders blijf je er niet in. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar dit moeten we vaker doen. Dan maken we een goede kans. We hebben het publiek vermaakt en drie punten in de zak. Bij de 3-1 moesten we even oppassen, maar daarna gooiden we de wedstrijd op slot. Als je 5-1 voor staat, is het lekker voetballen, ook al ben je kapot."

Vet stond voor het eerst op zijn favoriete positie op het middenveld in de basis. "Het ging lekker. Ik kom nu meer in mijn kracht en ben nu fit. Ik denk dat het hele team er lekker in zat. Dit was echt collectief een goede wedstrijd. We hebben weer aansluiting. Veel concurrenten kunnen nu punten laten liggen en wij moeten de komende weken juist punten gaan pakken."