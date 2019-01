Serrarens had er nog meer willen maken: 'Maar drie is ook mooi'

"Sowieso genieten. Ik had er misschien nog wel wat meer willen maken, maar drie is ook mooi. Ik heb nog nooit een hattrick gemaakt, dit is uniek voor mij. De eerste voelde het beste, maar de laatste goal was denk ik wel de mooiste."

"Heerlijk was het. Je voelde in het veld dat je er lekker in zit als team. We kregen meer vertrouwen en dat de tegenstander er niet uitkomt. En dan gaat het lekker lopen. Iedereen wilde de bal hebben en liep vrij. En als we de bal verloren, heroverden we hem meteen weer. Voor de winterstop tegen Vitesse lieten we het ook al zien, dit moeten we vooral thuis elke keer brengen. Dan moeten we nog wel wat punten kunnen pakken. We hebben nu weer wat aansluiting en de komende weken spelen we tegen concurrenten. Zeker thuis kunnen we van ze winnen."