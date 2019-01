Grote zoekactie naar drenkelingen in Wageningen gestaakt

Daar waren rond 17.00 uur twee meldingen over binnengekomen, meldt de veiligheidsregio. De getuigen zeiden dat ze het van een afstand hadden zien gebeuren. Het zou om een wedstrijdboot gaan waarin maximaal vier mensen kunnen.

De brandweer en Rijkswaterstaat zochten onder meer met sonarboten en duikers. De politie zette een helikopter in en ook langs de oevers is gezocht.

Duikers van de brandweer staakten hun zoekactie rond 19.30 uur, omdat er geen hoop meer was dat er mensen levend uit het water zouden kunnen worden gehaald. Tegen 22.45 uur stopten ook de andere eenheden. 'Op dit moment is er geen reden om verder te gaan met zoeken, alle diensten gaan afschalen en huiswaarts.' Of maandag verder wordt gezocht, is niet bekend.

Roeiclubs missen geen boot

De veiligheidsregio heeft nog geen meldingen over vermisten gekregen. Studentenroeivereniging Argo meldt dat de boot in elk geval niet van haar is. 'We hebben alle boten nageteld en we missen geen boot', zegt Daniël Boer van Argo. De club vaart wel op het water waar zondag is gezocht.

Ook watersportvereniging VADA is geen boot kwijt. 'Het is een raar verhaal', zegt Boer.

