Genietende Henk de Jong: 'We zaten ze op de kloten'

'Een mooie overwinning, dit voelt lekker', zei De Jong. 'We hebben ze vanaf seconde één onder druk gezet, we zaten ze echt op de kloten. En we hebben prachtige goals gemaakt. De ruststand was 3-0, daarna waren we even ietsjes te gemakkelijk, maar na de 3-1 pakten we het weer goed op. Een mooi debuut ook van Azor Matusiwa, dat was een ontbrekende schakel bij ons en hij heeft Mark Diemers prima uit de wedstrijd gespeeld.'

De Jong prees ook Javier Vet. 'Hij is hier binnengekomen met een virus, daar kan die jongen ook niks aan doen. Maar kijk wat hij nu kan, een echte box-to-box speler. En Burgzorg deed het ook goed, die hebben we buiten het veld wel af en toe bij de kladden moeten pakken."

Boos op scheldende fans

Maar de trainer had ook nog een mindere mededeling. 'Ik vind het erg vervelend dat Dary van Mieghem is uitgescholden en uitgejoeld toen hij het veld af kwam. Dat moeten we niet doen. Dat verdient hij niet. Dit past niet bij ons. Maar verder: we waren al afgeschreven, maar we zijn er nog.'