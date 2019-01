Daklozenopvangcentra op scherp met ijzige kou

Bij daklozenopvang De Duif in Arnhem zijn extra bedden geplaatst en kunnen daklozen al om 22.00 uur in plaats van 22.30 uur terecht. Edmund Boering is vrijwilliger bij de opvang en ziet ook een rol voor de bewoners van de stad. 'Als zij iemand buiten zien liggen, dan moeten ze ons of de politie waarschuwen', zegt hij. 'Ik wil daar de gemeente ook nog op aanspreken, want ze communiceren dit wel via hun sociale kanalen, maar ze zetten er niet bij wie je dan moet bellen. Veel mensen weten dat niet.'

Verslaggever Jeroen Mäkel nam maandagavond een kijkje bij de daklozenopvang. Luister hier naar zijn radio-reportage:

Met dekens de straat op

Waar je zou verwachten dat het met vorst bij de opvang drukker wordt, is het tegenovergestelde waar. 'Je ziet vaak dat ze bij extreme kou wel bij vrienden of kennissen kunnen blijven slapen.' Niet alleen in Arnhem nemen ze maatregelen, ook in Apeldoorn zijn ze alert bij de daklozenopvang. Zo gaan ze daar actief de straat op om mensen van dekens te voorzien. Ook daar wordt het publiek gevraagd om uit te kijken naar mensen die wel wat extra warmte kunnen gebruiken.