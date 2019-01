Iconische tijdschriftenhandel Nijmegen stopt na ruim veertig jaar. 'Waar moet ik nu naar toe?'

'Nou, daar ben ik wel van geschrokken. Want ik kom hier al zo lang!', klinkt de reactie van een klant. Ze is modeontwerpster en komt al in A t/m Z zo lang de winkel bestaat. Afhankelijk of je het Ron of Anja vraagt is dat 43 of 42 jaar. Hoe het ook zij, een lange tijd. Een andere klant weet al waar ze nu haar speciale poppentijdschriften vandaan moet halen. 'Waarschijnlijk van internet. Maar dat is toch minder gezellig.'

Vanuit Amerika toch nog op de hoogte van de laatste roddels

Want hoe klein het winkeltje ook is, veel klanten blijven na hun aankoop toch even hangen om een praatje te maken met Ron en Anja. Sommigen zijn zelfs vrienden geworden, zoals een dame die - ook nu ze al jaren in Amerika woont - nog altijd contact heeft met het ondernemerspaar. Als ze naar Nederland komt, laat ze eerst altijd een doosje smeuïge roddelbladen samenstellen. 'Dan zeg ik: heb je nog leuke voorkanten? En die worden dan ge-appt naar mij en dan zeg ik: Ja, die wel, die niet, die wel.'

Per toeval de tijdschriften ingerold

En dan te bedenken dat Anja en Ron de zaak ruim veertig jaar geleden alleen maar kortstondig draaiend moesten houden. Anja: 'De vorige pachters stopten met deze winkel. Ze vroegen toen of wij het zo lang even wilden invullen, zodat de zaak niet onbemand zou blijven. En we zijn gebleven.'

In het begin woonde het paar nog in Amsterdam en was het moeilijk wennen in Nijmegen. Maar nu zouden ze naar eigen zeggen niet meer weg willen uit de Waalstad.

Verboden te fotograferen

Moeilijke jaren kenden ze ook. 'Toen er crisis was, merkten wij dat natuurlijk ook', zegt Anja. Of er dan mensen waren die complete artikelen in de winkel uitlazen? 'Jazeker! En je hebt ook mensen die de tijdschriften fotograferen. En dat terwijl er toch een bordje hangt met verboden te fotograferen erop!'

'We zijn er dik aan toe!'

Ondertussen kan de klant van de poppentijdschriften er nog steeds niet over uit dat de winkel nu echt gaat sluiten. Maar heroverwegen, daar peinst Anja niet over. 'Ik ga lekker op vakantie een keer. Een nieuw leven ligt open.' Of ze het ook dik verdiend heeft, daar is Anja nog niet over uit, 'Maar we zijn er wel dik aan toe, ja.'