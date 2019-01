Het vriest: waar ga jij schaatsen?

De temperaturen lagen afgelopen nacht rond de -7 graden. Voor veel natuurijsbanen niet koud genoeg om al open te kunnen. IJsmeester Gerrit Wijers van ijsbaan Thialf in Arnhem: 'We hebben nog één nachtje flinke vorst nodig.'

Dat schaatsen nog niet kan, heeft ermee te maken dat het kwik overdag boven het vriespunt uitkomt en de zon volop gaat schijnen. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van het ijs.

De koudste nacht wordt die van zondag op maandag. 'Het gaat matig vriezen in Gelderland. Regionaal vriest het streng met 10 graden onder nul', schrijft Meteogroup in Wageningen. Het is nog onzeker of het winterweer in de tweede helft van de week aanhoudt.

Schaats jij al op natuurijs?

Voor de grote natuurijsbanen is het dus even afwachten of zij de komende dagen de eerste fanatieke schaatsers kunnen verwelkomen. Maar misschien sta jij al op de schaatsen in een weiland of een plas achter je huis? Wij komen graag met je in contact!

Zie ook: