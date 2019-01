Stella Fietsen: 'Gevallen accu? Ga naar een specialist!'

Het is 'aannemelijk' dat de brand is ontstaan in een pallet met ingeleverde accu's, aldus woordvoerder Johan Makaske van Stella Fietsen. Het bedrijf bevestigt daarmee de lezing die de Nunspeetse burgemeester Breunis van de Weerd vrijdag al gaf over de oorzaak van de brand.

Gevaar door beschadigde accu's

De ingeleverde accu's zijn meestal leeg of kapot. Beschadigde accu's leveren brandgevaar op. Wie thuis een accu laat vallen, laat die dus het beste nakijken of vervangen door een specialist, zegt Makaske. 'En dan bedoel ik niet iemand op de hoek.'

(tekst gaat verder de reportage)



Foto: Omroep Gelderland

Maatregelen

Nieuwe accu's zijn volgens Makaske 'compleet veilig en gecertificeerd'. Ook de levert de opslag daarvan minder brandgevaar op. De afgelopen tijd nam Stella Fietsen naar eigen zeggen al 'bovenwettelijke' maatregelen om een veilige opslag van accu's mogelijk te maken. Het gaat onder meer om rookmelders en blusgordijnen.

De fietsproducent beaamt dat het 'vreemd' is dat er geen goede wetgeving is over de opslag van accu's. Het bedrijf overlegt met de gemeente Nunspeet over uitbreiding van de vestiging in Nunspeet.