Veluwse ballonvaarders vliegen door Indiase vallei, op kosten van de overheid

Een lokale overheidstak die toerisme in de regio Andhra Pradesh wil promoten, organiseert de enorme ballonvaart. Zeker 20 ballonnen vliegen dit weekend over de Araku-vallei, met mensen uit allerlei landen die namens hun land meedoen, onder wie Edcar Vermeulen uit Barneveld en Mees van Dijk uit Kootwijkerbroek.

Foto via Edcar Vermeulen

'Profiteer ervan'

Edcar vertelt: 'Dit is het grootste ballonfestival van India. Eind 2017, ruim een jaar geleden dus, werd de eerste editie georganiseerd.' En het festival is een hele operatie, allemaal op kosten van de Indiase overheid.

'De ballonnen werden in Barneveld opgepikt en met een vrachtvlucht verscheept; nu staan ze hier. Vraag me niet hoe het kan, maar profiteer ervan' zegt Edcar, die een ballonvaartbedrijf bestiert in zijn woonplaats.

Foto via Edcar Vermeulen

Vallei zo groot als Veluwe

Het doel van de hele kermis is het toerisme promoten rond de vallei. Edcar: 'Die is ongeveer zo groot als de Veluwe en ligt in een vrij nieuwe provincie, waar op deze manier aandacht voor wordt gevraagd.'

Daarom vliegen de ballonnen over de Araku-vallei dit weekend, onder toeziend oog van het toegestroomde journaille. Binnenlandse media, maar ook National Geographic interviewen de ballonvaarders, vertelt de Barnevelder. 'Het is echt wel een happening hier. We doen de hele dag door interviews.'

De mensen uit de regio zetten zelfs een tentenkamp op rond de plek waar de ballonvaarders bivakkeren, zodat zij op de foto kunnen met hen. En voor een klein prijsje kunnen ook zij een vlucht maken.

Edcar en Mees zijn populair bij de lokale bevolking.

Foto via Edcar Vermeulen