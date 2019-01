NEC had al heel dicht bij de doelstelling kunnen zijn

Als NEC geen valse start had gemaakt na de winterstop, was de doelstelling van voor het seizoen al weer heel realistisch geweest.

De Nijmegenaren haalden uit de eerste twee duels na de onderbreking slechts één puntje. Als NEC tegen Eindhoven en Telstar had weten te winnen, was het gat met de nummer vijf Roda JC met vier punten minder weer te overzien geweest. Nu is de achterstand negen punten en staat de ploeg van trainer Jack de Gier slechts veertiende, met negen punten achterstand op de vijfde plaats. Die geeft aan het einde van het seizoen recht op het overslaan van de eerste ronde van de play-offs.

Om de play-offs te halen, moet NEC in de huidige situatie minimaal elfde worden. Het verschil is slechts twee punten. Maar winnen is wel pure noodzaak om te gaan stijgen op de ranglijst. Vrijdag wacht TOP Oss uit, de nummer zes. Als NEC nog richting top vijf denkt, moet daar zeker worden gewonnen, want de achterstand op TOP is ook al acht punten.