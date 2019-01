Veelpleger loopt tegen de lamp, nadat hij eerder zijn telefoon verloor

Een man die zich vrijdagmorgen 'verdacht gedroeg' in 's-Heerenberg, blijkt een notoire veelpleger. Agenten controleerden hem en ontdekten allerhande gestolen spulletjes. Bovendien bleek de politie de avond ervoor zijn telefoon te hebben gevonden. Die had hij laten liggen bij een eerdere inbraak.

Op de Oude Doetinchemseweg zagen agenten de man zich vreemd gedragen. Hij werd staande gehouden en gecontroleerd, waarbij de gestolen spullen tevoorschijn kwamen. Daar zat ook een paspoort bij dat hij zojuist had gestolen uit een auto op de Maria van Nassaulaan.

Telefoon zoek

De 48-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, werd meegenomen naar het bureau. Daar werd het de agenten duidelijk dat ze zijn telefoon hadden gevonden. De verdachte zei namelijk dat hij wel een telefoon had, maar dat die zoek was.

Bij een inbraak in een café in 's-Heerenberg de avond ervoor had de politie juist een telefoon gevonden en in beslag genomen. Omdat de man zijn mobieltje kennelijk graag terug wilde hebben, was hij tussen die inbraak en zijn aanhouding teruggegaan naar het café om het ding te zoeken, maar tevergeefs.

116 keer veroordeeld

Tijdens zijn verhoor bekende de 48-jarige veelpleger de inbraken. Hij bleek al 116 keer veroordeeld te zijn voor soortgelijke vergrijpen. Voorlopig zit hij vast, volgende week moet de man voorkomen.