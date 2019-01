Slecht nieuws voor schaatsliefhebbers: het gaat sneeuwen

Volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup kunnen dinsdagmorgen de eerste sneeuwvlokken al gaan vallen. 'En dan kan de ochtendspits er behoorlijk last van hebben.'

Bloem verwacht een paar centimeter sneeuw, maximaal 5 centimeter. Omdat het net boven nul blijft, ligt de sneeuw er later op de dag ook nog. 'Het kan lastig worden in het verkeer.'

Perfecte winterdag

Deze zaterdag is het, in de woorden van Bloem, 'een perfecte winterdag'. In de ochtend vriest het nog, 's middags komt het kwik even boven nul en de zon schijnt dan geregeld. In de nacht wordt het tussen -6 en -8 graden.

Zondag wordt het 'stralend zonnig', ook dan is er 's middags even beperkte dooi. In de nacht naar maandag wordt het waarschijnlijk nog iets kouder dan de nacht ervoor.

Luister hier naar Jordi Bloem: