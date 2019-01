Buwalda: typerend voor seizoen van NEC

"Je hebt één moment weggegeven, maar dat is de situatie waarin wij zitten. Het is typerend voor dit seizoen. Dat is pure pech. Zij krijgen een halve kans en hij ligt erin. We creëren genoeg kansen, misschien net iets te weinig. Ook standaardsituaties, waaruit ik ook had kunnen scoren."

Buwalda was vorige week tegen Eindhoven nog de schlemiel. "Ja, ik heb toen de verantwoordelijkheid op mij genomen. Toen heb ik het laten liggen. Vandaag wilde ik dat recht zetten, misschien nog met een goaltje. Vorige week was minder, maar ik ben mentaal sterk genoeg om het dan vandaag weer te laten zien. We moeten hieruit zien te komen. Beetje bij beetje. We hebben nu een punt. Volgende week tegen Oss zal het ook weer lastig worden. Vandaag deden we het goed tegen de counter van Telstar, volgende week moet dat nog beter."