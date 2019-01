De Gier beseft dat de druk zal blijven

"Ja, het is duidelijk dat we niks opschieten met een gelijkspel. Volgende week naar Oss, een hartstikke moeilijke wedstrijd. Dat zijn ze allemaal voor ons. Ik denk dat wij de rest van het seizoen wedstrijden onder druk moeten spelen. Dan zijn we er in ieder geval aan gewend om in de play-offs onder druk te gaan spelen."

De trainer baalde wel dat zijn ploeg het overwicht niet kon belonen met drie punten. "Ja, je moet gewoon winnen. Zij kregen niet eens een uitgespeelde kans, maar een vrije trap van de zijkant die voor de voeten valt van Najah die hem inschiet tussen een aantal mensen. En wij moeten de mazzel hebben dat de bal goed valt. En ik heb beelden teruggekeken, Ole Romeny wordt vastgehouden in de zestien, dat is een zuivere strafschop. Dat heb je dan ook niet mee." foto: Broer van den Boom

"We hebben een reeks wedstrijden verloren en dan zie je dat dat diep zit. Ik kijk altijd maar weer vooruit, maar drie weken geleden hadden we deze wedstrijd misschien wel verloren door een vrije trap in de laatste minuut. Nu zie je wel dat de spelers op zoek zijn naar vertrouwen. En dan kun je in ieder geval de bal in de ploeg houden. Dat moet je dan omzetten in kansen en een doelpunt. Als we die goal niet tegen krijgen voor de rust, denk ik dat we het uit kunnen bouwen naar 3-0 of 4-0. Dan komt er meer ruimte. Maar we hebben dat niet voor elkaar gekregen, dat is een smet."