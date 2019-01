Debutant Margaret ligt nog wel even wakker van gemiste kans

Vitesse-aanvaller Richonell Margaret beloont zichzelf de laatste weken keer op keer. De jonge aanvaller mocht mee op trainingskamp, tekende een contract en maakte vrijdagavond tegen Excelsior zijn debuut in de eredivisie. Het had alleen nog net iets mooier kunnen zijn....

Op het trainingskamp sprak de 18-jarige Margaret nog over zijn dromen. 'Zo snel mogelijk mijn debuut maken bij Jong Vitesse.' Vrijdagavond was het dan zover, zijn debuut. Alleen niet bij Jong Vitesse.

Tekst gaat verder na de video:

'Mijn debuut in het eerste is natuurlijk fantastisch. Ik heb het debuut in het tweede gewoon overgeslagen. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Toen ik het veld opstapte dacht ik: 'Ik wil scoren, dat is het mooiste wat er is.'

'Niet voor iedereen weggelegd'

Dat lukte de jonge aanvaller bijna, hij had twee grote kansen. 'Ødegaard gaf een steekbal en daar had ik harder moeten schieten. De tweede kans, die Beerens klaar legt voor mij, lag iets te ver naar voren. Ik lig er vanavond nog wel even wakker van dat ik niet scoorde, maar het is niet voor iedereen weggelegd.'

Misschien kan Margaret, opgegroeid in Alkmaar, dinsdag wel bij AZ in Alkmaar scoren. 'Ik hoop dat ik daar mag invallen. Als ik daar scoor is het wel belangrijker.'