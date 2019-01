Van der Werff: 'Een krappe uitslag, maar winnen is winnen'

'Het belangrijkste is natuurlijk dat we hebben gewonnen, maar voor mij is het ook mooi dat ik kan scoren. De drie punten zijn belangrijker, al vind ik het natuurlijk wel fijn dat ik er weer kan staan. Het is fijn om belangrijk te kunnen zijn.'

Ondanks de goal van Van der Werf, de 3-1, werd het toch weer spannend tegen Excelsior. De Rotterdammers kwamen zelfs twee keer terug in de wedstrijd, terwijl Vitesse de wedstrijd rustig had kunnen uitvoetballen. 'Nu is het een krappe uitslag, maar winnen is winnen. Natuurlijk wil je met 3 à 4-0 winnen, maar dat kan helaas niet altijd. Het is in ieder geval lekker dat je de eerste wedstrijd na de winterstop wint.'

Foto: Wil Kuijpers

En dat is het zeker, want Vitesse stelt zichzelf als doel om geen onnodige punten te laten liggen tegen kleinere clubs. 'Je ziet dat we bij Excelsior uit ook niet konden winnen, dus het is belangrijk dat we deze wedstrijd nu wel winnen.'