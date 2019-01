Vuursteentjes van 10.000 jaar oud: 'Die komen wij niet elke dag tegen'

Sporen dus van tienduizend jaar geleden. Archeoloog Mira Pieters toont één van de gevonden vuursteentjes: 'Hele kleine stukjes vuursteen die aan beide kanten heel scherp zijn gemaakt en die bijvoorbeeld werden bevestigd aan een pijl. Zo konden ze dieren doodschieten.'

Even verderop in de door archeologen blootgelegde bouwgrond ligt een kuil waarin de aarde donker van kleur is. Pieters: 'Hier is dus een haardkuil geweest, waarin ze een vuurtje stookten. Waarschijnlijk voor de bereiding van voedsel, bijvoorbeeld hazelnoten die werden geroosterd om een ontbijt van te maken. Een soort müesli, zoals je dat nu zou doen'.

Uitzonderlijke vondst

De vondst is uitzonderlijk. 'Het is behoorlijk bijzonder, want het is dus heel erg oud en sporen uit de steentijd komen wij niet elke dag tegen. En zo kunnen wij iets zeggen over de mensen die hier dus tienduizend jaar geleden leefden.' Wordt de archeoloog hier gelukkig van? Ja, klinkt het stellig en met een grote glimlach.

Maar waar komen al die honderden vuursteentjes straks allemaal te liggen? 'Die gaan eerst naar ons kantoor voor studie. Vervolgens gaan ze terug naar de gemeente waar ze zijn opgegraven, naar een depot of naar een museum.' Heeft Mira wel eens momenten dat ze denkt: ik neem zo'n vuursteentje mee, kan ik het lekker bij mij op de schouw zetten? 'Nee, nee, absoluut niet', zegt de onderzoekster lachend, 'dan zou het heel vol worden bij mij thuis.'