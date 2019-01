Hond durft horrorrails in Velp niet meer over: 'Ze heeft drie keer een schok gehad'

De schrik zit er flink in bij Maaike Jacobs (34) uit Velp en haar blindengeleidehond Sarah. Vrijdag liepen ze samen terug van de bushalte naar huis, waarbij Sarah haar baasje zoals altijd over de spoorwegovergang aan de Alexanderstraat leidde. De vijfjarige shepherd doodle kreeg echter een flinke schok van de spoorstaven.

In iedere andere situatie zou Sarah bevriezen en wachten op vervolginstructies van Maaike, maar dat gebeurde ditmaal niet. 'Ze gaf een brul van pijn en begon in blinde paniek weg te lopen. Daarbij trok ze mij ook mee', vertelt Maaike. Haar stem breekt. 'Ze was echt, echt van streek. Ze kon totaal niet meer reageren. Ik heb haar op het spoor moeten kalmeren, we hebben daar drie minuten gestaan. Pas daarna konden we verder lopen.'

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Sarah een schok krijgt van de rails op de overgang. 'Vorig jaar gebeurde het haar ook al een keer, en het jaar daarvoor ook', legt Maaike uit.

Tot haar verdriet is ze genoodzaakt om haar hond steeds weer op de proef te stellen en de spoorwegovergang te laten oversteken. 'Dit is de route die we moeten lopen om naar de bus te komen of op het station te komen. Het is één van mijn hoofdroutes en de weg is zo aangelegd dat ik geen omweg kan nemen.'

Maaike ziet ontzettend op tegen het eerstvolgende moment waarop ze de overgang weer moet passeren. 'Ik wil Sarah niet dwingen. Ik wil het liefst zeggen: meisje, je hoeft niet over te steken. Maar dat kan ik niet.'

Reactie ProRail

Na het incident van vrijdag nam de Velpse contact op met ProRail. Ze legde uit wat haar was overkomen en vroeg of iemand naar de overgang aan de Alexanderstraat kan komen kijken. Dat was echter geen optie voor de netbeheerder.

In een reactie van ProRail, die Omroep Gelderland heeft ingezien, laat een medewerker weten dat de vraag van Maaike om de overweg na te laten kijken terecht is. Ook legt ze uit de rails technisch in orde zijn en dat dieren een kleine schok kunnen voelen bij het oversteken.

'Dit moet toch anders kunnen?'

Echte oplossingen kan ProRail echter niet aandragen, tot verdriet van Maaike. 'Ze zeggen dat het te maken heeft met de treinen die passeren. En dat het op andere overgangen ook kan gebeuren. Ik vind het lastig, het komt op mij over als een heel technisch verhaal.'

'Ik zou graag willen dat ze er naar komen kijken. Ik ben maar één persoon en waarschijnlijk kost het te veel om een meting te doen. Maar de gevolgen voor mij en Sarah zijn zó groot. Dit moet toch anders kunnen?'