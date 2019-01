Graafschapper Martin Mos: 'Topprioriteit 1 - 2 en 3 is handhaven in de eredivisie'

Dat liet voorzitter Martin Mos vrijdagavond weten bij Omroep Gelderland. Hij was samen met analist Eric Meijers, die ook trainer is van VVSB, te gast in het programma De Week van Gelderland. Mos ging uitgebreid in op de actuele situatie bij de Superboeren. 'Er is geen reden tot paniek. We staan drie punten achter en spelen nog 17 wedstrijden. In drie wedstrijden zijn we echt door de ondergrens gezakt. Daarbij hebben we ook niet zo veel geluk gehad.'

Kwaliteitsimpuls

Tegelijkertijd stelt Mos dat lijfsbehoud van het allergrootste belang is voor De Graafschap. 'Onze topprioriteit 1, 2 en 3 is handhaven in de eredivisie. Daarom hopen we ook nog op een kwaliteitsimpuls en minimaal twee nieuwe spelers. Maar verder hebben wij een prima ploeg. Alleen zou het wel fijn als er iemand komt dat wat makkelijker een doelpunt maakt.'

Social media

Mos lacht een vraag over hoe sterk trainer Henk de Jong of manager voetbal Peter Hofstede nog in het zadel zitten weg. Van een tussentijds vertrek is geen enkele sprake zegt de markante voorzitter. 'Dat gaan we absoluut niet doen. Social media ontploft zo ongeveer, maar je moet alles ook een beetje nuanceren', vindt Mos.

'Er is een waslijst aan spelers voorbij gekomen en we hebben ook wel met 10 tot 15 spelers echt goede gesprekken gevoerd. Maar een speler als Sierhuis kiest dan bijvoorbeeld voor FC Groningen omdat hij daar toch wat meer zekerheid heeft. Het is daar iets stabieler dan bij ons. Dat is niet altijd goed gecommuniceerd door ons. Maar er zitten nog steeds spelers in de pijplijn', weet Mos die vrijdag in zijn eigen huis een uitgebreid gesprek had met Hofstede. 'Om bij te praten en te horen hoe dingen er voor staan.'

Ook Henk de Jong wordt door de preses verdedigd. 'Hij past fantastisch bij De Graafschap met zijn drive en enthousiasme', zegt Mos daarover. Eind februari volgen er gesprekken over de toekomst. 'Dan gaan we kijken hoe het volgend seizoen verder moet.'