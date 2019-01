Burgemeester: ingeruilde fietsaccu oorzaak van brand Stella Fietsen

Een ingeruilde fietsaccu was donderdagavond de oorzaak van de brand bij Stella Fietsen in Nunspeet. Dat meldt de burgemeester Breunis van de Weerd in De Week van Gelderland.

Het ging om een ingeruilde fietsaccu die in een retouren-loods lag. 'Gelukkig ging het nu niet om zo'n heftige brand als in de zomer. Dat komt ook door de maatregelen die Stella zelf heeft genomen. Zo kozen ze voor rookmelders, dat is wettelijk niet verplicht. Gisteren bleken de melders erg effectief en bleef de brand door de snelle melding beperkt tot één compartiment.'

Om tafel met fietsenbranche

De gemeente Nunspeet is de thuisbasis van meerdere grote fietsenmakers. Van de Weerd gaat medio volgende week met de branche om tafel zitten om accubranden in de toekomst te voorkomen. 'De zorg gaat voor mij verder dan alleen de fietsfabrikanten. De batterijen die in brand zijn gevlogen worden bijvoorbeeld ook gebruikt in auto's en telefoons. Ik betoog dat we na moeten denken over hoe we risico's kunnen beperken.'

Landelijke richtlijnen

Om zijn zorg te delen, had de burgemeester vorige week al een gesprek op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 'We hebben een probleem als maatschappij, dus vind ik dat er richtlijnen en adviezen moeten komen over hoe we met deze batterijen om moeten gaan. Het ministerie heeft al een medewerker aangesteld die deze richtlijnen moet gaan ontwikkelen.' Burgemeester Breunis van de Weerd roept tot slot zijn collega's op: 'Wees alert! Dit kan in uw gemeente ook gebeuren.'