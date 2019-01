Broers uit Tolkamer in de prijzen op Duits schlager-festival

Het in hun genre populaire trio werd elf jaar geleden tijdens een talentenjacht bij elkaar gebracht door de beroemde Duitse zangeres en liedjesschrijfster Kristina Bach, die onder andere de hit Atemlos voor Helena Fischer schreef.

Trio kan nog over straat

René vertelt vrijdag bij de Week van Gelderland: 'Al vanaf het eerste jaar treden we op in Duitse muziekprogramma's. Die programma's zijn bij onze oosterburen ontzettend populair en trekken soms zo'n zes of zeven miljoen kijkers. We worden volop herkend, maar het is niet zo dat we niet meer over straat kunnen.'

Kijk hier het interview met de broers terug. Tekst gaat door onder de video:

Hoe worden twee broers uit Tolkamer Duitse schlagerzangers? René: 'Wij zongen vroeger altijd op zondagmorgen Duitse muziek, omdat onze moeder Duits is. Later gingen we Duitse liedjes coveren, maar eigenlijk zat het er altijd al in', vertelt Michèl, de jongste van de twee broers.

'Soort 3 op Reis'

Onder het motto 'So Schon Klinkt Europa' maakt het Duits-Nederlandse trio video's voor hun YouTube-kanaal en juist daarvoor kregen zij de award afgelopen week in Berlijn. In hun serie maken zij een rondreis door Europa en bezoeken zij elke keer een andere land,

René: 'We doen eigenlijk een kleine 3 op Reis. We laten de highlights van het land zien, interviewen andere schlagerartiesten en daarnaast presenteren wij ook onze eigen muziek in de video's.'

Lange adem

Ondanks de prijs kregen blijven de online kijkcijfers nog wel wat achter. 'Een gevalletje lange adem. Duitsland loopt daarin nog wel een paar jaar achter, dus onze doelgroep heeft YouTube nog niet echt ontdekt', geven de mannen te kennen.

Voor de Nederlandse fans is er goed nieuws: de mannen hebben inmiddels ook hun eerste Nederlandstalige single uit, genaamd 'Ik ben verliefd'.