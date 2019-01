Sam Ligtlee wil zus Elis achterna: 'Alles winnen wat er te winnen valt'

'Ik zou het zelf nog niet willen hoor, stoppen', zegt Sam vrijdag in De Week van Gelderland. Dat zijn zus besloot ermee te stoppen, begrijpt hij echter goed. 'Als je alles hebt gewonnen wat er te winnen valt... dan doe je het daarna niet meer voor minder', aldus de jongste Ligtlee.

Hij hoopt zelf de komende jaren net zulke successen op de fiets te boeken als zijn zus. 'Dat is wel het streven. Als je een mooie erelijst wilt hebben, moet je wel voor goud gaan.' Zus Elis zal hem daarbij steunen, belooft ze. 'Ik gun het hem zeker. Ik heb het allemaal redelijk alleen moeten doen, want niemand kan je vertellen hoe je Olympisch kampioen wordt. Ik zal er zijn om Sam te helpen met alles wat erbij komt kijken. Er komt zo'n berg op je af.'

Hechtere band

De band tussen broer en zus werd de laatste jaren hechter. Toen Sam en Elis zo'n twee jaar geleden teamgenoten werden, was dat aanvankelijk even wennen. 'In het begin was het wel heel gek', beaamt Elis. 'Als grote zus wilde ik er voor zorgen dat het goed gaat. Ik wilde Sam beschermen. Maar dat was met name in het begin, hoor. Daarna heb ik dat redelijk losgelaten.'

Terugkijkend op haar beslissing het baanwielrennen op te geven, staat Elis nog steeds achter die keuze. 'Ik stelde mezelf teleur in trainingen en het werd niet beter. Ik haalde er niets meer uit', zegt de Eerbeekse. 'Moet je dan blijven hangen in iets wat onzeker is, of neem je toch afscheid en ga je een deur in die openstaat?'