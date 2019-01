'Toekomstige overlast vliegveld Lelystad lastig aan te pakken'

Omwonenden en mensen die onder de geplande vliegroutes van vliegveld Lelystad wonen, kunnen hun borst natmaken. Hen wacht mogelijk veel meer vluchten dan afgesproken. Ook veroorzaken vliegtuigen geluids- en trillingsoverlast in woonwijken. Deze overlast is moeilijk aan te pakken. Dat zeggen omwonenden van de luchthavens Rotterdam en Maastricht.

Hun ervaringen zijn niet hoopgevend voor iedereen die te maken gaat krijgen met de vliegroutes van luchthaven Lelystad, zoals bewoners op de Veluwe. 'Het is een voortdurende stroom en groei van de overlast. Dat maakt ons al jaren radeloos. Geen enkele afspraak die je met een luchthaven maakt, kan worden nagekomen omdat die niet juridisch kan worden afgedwongen. Dat is een grote waarschuwing voor de mensen bij Lelystad Airport.', zegt Alfred Blokhuizen van het actiecomité Bewoners tegen vliegoverlast Rotterdam Airport.

'Niets te doen aan overlast'

'Zo is afgesproken dat ze vaste routes zouden vliegen en niet over woonwijken zouden vliegen. Dat gebeurt niet. Ook zouden er overlastbeperkende maatregelen worden genomen. Maar dat wordt ook niet nageleefd en er wordt niet tegen opgetreden. Het is wel wonderlijk dat als je een akkoord sluit met de overheid, later blijkt dat dat niet kan worden gehandhaafd. En dat je naar de rechter moet stappen om dat te horen', aldus Blokhuizen.

'Limiet bereikt'

Ook burgemeester Dieudonné Akkermans van het Limburgse Eijsden Margraten ziet dat afspraken niet veel waard zijn. Vliegveld Maastricht zou het luchtruim boven Eijsden alleen gebruiken als een soort vluchtstrook in noodsituaties. 'Maar wat we nu zien is dat die vluchtstrook permanent openstaat, zonder uitleg over de noodzaak daarvan. Mensen zijn helemaal niet tegen een vliegveld in Zuid-Limburg, maar de optelsom van overlast maakt nu wel dat de limiet bereikt is en de mensen tegendraads worden.'

De omwonenden van Rotterdam Airport zijn het ook zat, maar kunnen dus weinig doen aan de overlast, tot frustratie van Alfred Blokhuizen: 'Het is overschrijding na overschrijding, overtreding op overtreding of het niet nakomen van afspraken. Dat is eigenlijk het verhaal van de luchtvaart.'

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verwijst in een reactie naar de bestaande afspraken, maar gaat niet in op de opmerkingen van omwonenden dat die afspraken niet nagekomen zouden worden.

'We laten ons niet schiphollen'

Wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede, die luchtvaart en vliegveld Lelystad in z'n portefeuille heeft, neemt de waarschuwingen van omwonenden van andere luchthavens ter harte: 'Ik herken dat gevoel heel erg. Eigenlijk hebben we hetzelfde ervaren, men besluit maar iets en als lagere overheid moet je dat maar accepteren. Nou dat doen we even niet.'

Meijer is niet van plan met zich te laten sollen: 'We hebben inmiddels ook een nieuw werkwoord schiphollen, wij willen niet dat er over ons geschiphold wordt. We willen meepraten en dat er naar ons geluisterd wordt als we bezwaren hebben.'

De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat het met Lelystad Airport wel goed komt: 'Mijn inzet en de inzet in de provincie is om er voor te zorgen dat we goede afspraken maken, want als ik er van uit ga dat men zich toch niet aan afspraken houdt dan kan ik vandaag wel stoppen. Dus mijn vertrouwen is nog steeds dat we goede afspraken kunnen maken.'