Artsen Radboudumc vrijuit na fouten met antistollingsmiddel

Het Regionaal Tuchtcollege heeft bijna alle klachten tegen tien cardiologen van het Nijmeegse Radboudumc ongegrond verklaard. De 57-jarige Agnes Wellen uit Zwolle sleepte de artsen in november vorig jaar voor het tuchtcollege, omdat ze na het toedienen van een antistollingsmiddel erg benauwd werd en in allerijl een tweede hartoperatie moest ondergaan.

'Ongelooflijk', vindt ze de uitspraak van het tuchtcollege. Die oordeelt dat er ernstige fouten zijn gemaakt in het Radboudumc, maar dat de individuele artsen daar niet verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld. Volgens het tuchtcollege was er sprake van 'miscommunicatie en gebrek aan goede verantwoordelijkheidsverdeling over de afdelingen' binnen het Nijmeegse ziekenhuis. Wellen: 'De ziekenhuisorganisatie heeft gefaald, maar de individuele artsen niet. Die zijn dus niet aansprakelijk. Dan ben je als patiënt dus vogelvrij.'

Zie ook: Vrouw sleept tien artsen voor tuchtcollege: 'Dat ik nog leef, is heel bijzonder'

'Beste chirurg van het Radboud'

De 57-jarige Agnes Wellen uit Zwolle werd in 2015 in het ziekenhuis in Nijmegen opgenomen na hartritmestoornissen. Daar werd besloten haar hartklep te vervangen. Haar werd de 'beste chirurg van het Radboud' beloofd, maar na de operatie ontdekte Wellen dat een arts in opleiding de hartklep had geplaatst. Twee klachten tegen deze arts in opleiding zijn door het tuchtcollege gegrond verklaard. Zij krijgt een waarschuwing.

Maar voor Wellen beginnen de problemen pas na deze operatie. Ze krijgt het antistollingsmiddel Fraxiparine toegediend, waar ze enorme benauwdheidsklachten van krijgt. Als de Zwolse met het Radboudumc belt, wordt ze afgesnauwd door een arts. 'Ik heb haar vermanend toegesproken op haar belgedrag,' bekende de cardioloog eind november tegen de tuchtrechters. 'Ik had het idee dat ik haar moest corrigeren.' Een klacht tegen deze cardioloog, die inmiddels werkzaam is in een Haags ziekenhuis, wordt gegrond verklaard. toch krijgt hij geen maatregel opgelegd.

Alarmbellen

'Wat ik bloot heb willen leggen, is dat aan alle kanten duidelijk is geworden dat er van alles mis is bij ziekenhuisorganisaties', zegt Wellen. Ze ging eerst naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar die wilde haar klacht niet oppakken omdat het een individueel geval is. 'Terwijl bij de inspectie alle alarmbellen zouden moeten afgaan.' Ze doelt op eerdere problemen bij het Radboudumc, toen de hartafdeling een half jaar gedwongen moest sluiten. 'Nu zegt het tuchtcollege dat het om een organisatieprobleem gaat. Maar de Inspectie kijkt de andere kant op.'

Wellen vindt dat er veel te weinig aandacht is voor verwijtbare doden in de gezondheidszorg. Ze heeft met haar gang naar het tuchtcollege geprobeerd daar iets aan te veranderen. 'Er is al zo'n machtsongelijkheid tussen arts en patiënt. Dat heb ik voor het voetlicht willen brengen. Ik heb mijn best gedaan.'

Wijsheid achteraf

Secretaris Harriët van der Poel van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle wil niet op deze zaak ingaan, maar zegt dat het college alleen kijkt of individuele artsen de juiste beslissingen hebben genomen, zonder wijsheid achteraf. 'Misgegaan is niet altijd mis gedaan.'

Het Radboudumc zegt in een verklaring op de website de uitspraken van een tuchtrechter uiterst serieus te nemen. Het ziekenhuis zegt het te betreuren 'wanneer de zorg voor een patiënt niet optimaal is verlopen'. In het vervolg moet beter duidelijk zijn wie de hoofdbehandelaar is en het antistollingsprotocol wordt in het hele ziekenhuis herzien.