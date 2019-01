Verzet tegen mogelijke komst zendmast Elburg

Christaan Kromme noemt zichzelf futoroloog. Als deskundige en liefhebber van technologie vliegt hij de hele wereld over om ondernemers bij te praten over zaken rond mens en techniek. Samen met zijn vrouw en kinderen is hij voornemens naar Elburg te verhuizen. De kavel is gekocht, maar er is één groot bezwaar. Er komt namelijk vlakbij een zendmast te staan.

Die zendmast is schadelijk voor omwonenden, daarvan is Kromme overtuigd. Daarom richtte hij een actiegroep op: 'Duizenden wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het overheidsbeleid rond antennes achterhaald is.' Hij vindt dat de gemeente Elburg de gezondheidsrisico's ernstig onderschat. 'De huidige norm komt uit 1998. Dat is twintig jaar geleden, een tijd waarin 4g nog lang niet bestond.'

(tekst gaat verder onder de reportage)



Nog geen besluit

Volgens wethouder Lyda Sneevliet is er nog geen definitief besluit genomen over de mast, omdat er ook nog geen vergunning is aangevraagd. Maar ze ziet zelf geen bezwaar: 'Zo'n mast is gewoon veilig.' De extra paal is volgens haar ook nodig om toeristen te bedienen. Die hebben vaak geen bereik in de vestingsstad.

Kromme heeft de gemeente gevraagd om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ook in het geval van twee bestaande masten die pal naast een school staan: 'Elburg heeft de ruimte, die masten kunnen ook een paar honderd meter verderop staan. Dit beleid is kortzichtig en het getuigt van weinig respect voor de medemens.'

'Mag bij mij in de achtertuin'

Sneevliet zegt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden: 'Onlangs deed de Raad van State nog een uitspraak, gebaseerd op de gezondheidsraad, dat er tot op dit moment geen gevolgen voor de volksgezondheid zijn.' Ze maakt zich dan ook geen zorgen: 'Als dat ding bij mij in de achtertuin zou komen, zou ik me ook geen zorgen maken.'

Christian Kromme doet dat wel. Mocht de paal er echt komen, dan verkoopt hij zijn nog te bouwen huis. Waarom hij dan toch zijn handtekening zette? 'Misschien is het voor mijzelf wel een extra motivatie om een stukje harder mijn best te doen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle andere Elburgers.' Kromme is voornemens om de gevaren van straling in toekomstige lezingen mee te nemen.

Geschiedenis

Elburg heeft een geschiedenis met masten. In 2008 is op kosten van de gemeente een zendmast verplaatst. De mast stond te dicht bij bedrijven en werd voor een kwart miljoen euro elders neergezet. Wethouder Sneevliet was in die tijd raadslid en wil de gemeenschap nu niet op kosten jagen: 'Daarom ben ik heel voorzichtig.' Al denken Kromme en de actievoerders daar heel anders over.